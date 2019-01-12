СМИ сообщили о планах SpaceX провести масштабные сокращения

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Американская компания SpaceX планирует уволить 10% от общего числа своих сотрудников. Об этом информирует издание Los Angeles Times.

Указывается, что всего в компании работают около 6 тыс. сотрудников. 

Отмечается, что соответствующее электронное письмо сотрудникам SpaceX направила президент компании Гвинн Шотвелл.

«Это было очень трудное, но необходимое решение», — говорится в её письме. 

Она заявила, что SpaceX должна стать «более компактной» компанией.

При этом руководство компании предлагает уволенным сотрудникам зарплату за восемь недель и другие привилегии.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск сообщил о начале строительства завода Tesla в китайском Шанхае.

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