СМИ сообщили о планах SpaceX провести масштабные сокращения
Указывается, что всего в компании работают около 6 тыс. сотрудников.
Отмечается, что соответствующее электронное письмо сотрудникам SpaceX направила президент компании Гвинн Шотвелл.
«Это было очень трудное, но необходимое решение», — говорится в её письме.
Она заявила, что SpaceX должна стать «более компактной» компанией.
При этом руководство компании предлагает уволенным сотрудникам зарплату за восемь недель и другие привилегии.
Ранее глава компании SpaceX Илон Маск сообщил о начале строительства завода Tesla в китайском Шанхае.