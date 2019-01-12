В Бельгии погиб участник акции протеста «жёлтых жилетов»

В Бельгии во время акции протеста местных «жёлтых жилетов» в результате наезда грузового автомобиля погиб демонстрант. Об этом информирует RTBF.

Как сообщили в полиции, порядка 30 участников акции протеста блокировали движение грузовиков на автомагистрали возле города Визе.

Во время акции грузовик под управлением гражданина Нидерландов наехал на одного из протестующих.

Отмечается, что смерть манифестанта является несчастным случаем.

По факту произошедшего организовано расследование.

В декабре сообщалось, что число погибших в ходе протестов «жёлтых жилетов» во Франции увеличилось до десяти.