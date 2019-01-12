В Эквадоре при пожаре в реабилитационном центре погибли 16 человек
В результате пожара в реабилитационном центре в эквадорском городе Гуаякиль погибли 16 человек. Об этом информирует портал Comercio.
Отмечается, что причиной гибели людей стало удушье.
Ещё несколько человек пострадали, их госпитализировали.
В ликвидации пожара принимали участие более 60 спасателей.
Ранее в Чехии произошёл пожар на территории посольства США.
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