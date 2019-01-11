Министр экономики и финансов Италии проведёт переговоры с Силуановым

Министр экономики и финансов Италии Джованни Триа в ходе визита в Москву на следующей неделе проведёт переговоры с первым вице-премьером — министром финансов России Антоном Силуановым и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

«Запланированы встречи с Антоном Силуановым и Эльвирой Набиуллиной», — приводит Интерфакс сообщение посольства Италии в России.

В ЦБ агентству подтвердили, что встреча пройдёт 15 января. В Министерстве финансов России также отметили, что переговоры состоятся 15 января.

«В ходе встречи запланирован обмен мнениями по вопросам бюджетной и налоговой политик России и Италии, дедолларизации расчётов во взаимной торговле, взаимодействии финансовых ведомств двух стран в рамках «Группы двадцати», а также двустороннего сотрудничества по линии Российского фонда прямых инвестиций», — говорится в сообщении Минфина.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам визита в Италию заявил, что две страны договорились объединить компетенции в некоторых сферах для работы в третьих государствах.