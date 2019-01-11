ООН: Венесуэлу ежедневно покидают более пяти тысяч человек

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Элизабет Троссел заявила, что более пяти тысяч граждан Венесуэлы ежедневно уезжают в соседние страны.

«На настоящий момент, по нашим оценкам, от 5 до 5,5 тыс. венесуэльцев прибывают каждый день в соседние страны», — приводит ТАСС слова Троссел.

Она отметила, что в 2018 году эта цифра составляла в среднем 5,5 тыс. человек в день.

Отмечается, что большинство венесуэльцев отправляют в соседнюю Колумбию, малая часть переезжает в Бразилию.

В ноябре заместитель главы МИД Эквадора Сантьяго Чавес заявил, что стране потребуется $550 млн для оплаты базовых потребностей венесуэльских мигрантов.