Глава комитета сената Италии по международным делам оценил перспективы отношений России и ЕС

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Глава комитета сената Италии по международным делам и вопросам миграции, член правящей партии «Движение пяти звёзд» Вито Петрочелли в беседе с газетой «Известия» оценил перспективы отношений России и Евросоюза.
Глава комитета сената Италии по международным делам оценил перспективы отношений России и ЕС
  • © Caro / Schwarz
  • globallookpress.com

«Отмена санкций против России — это один из пунктов правительственного соглашения, которое заключили лидирующие партии «Движение пяти звёзд» и «Лига» и которое они намерены соблюдать до конца срока своего правления», — заявил он.

Петрочелли выразил уверенность, что выборы в Европейский парламент в мае 2019 года повлекут заметные изменения в политическом руководстве ЕС. В итоге будет сформирована Еврокомиссия, способная выполнить актуальные требования населения, отметил он.

«В первую очередь я говорю об отмене безумной политики экономии, которая в последние годы свела на нет все достижения в сфере соцобеспечения. Уверен, это касается и нового подхода к отношениям с Россией, которая должна стать нашим стратегическим партнёром по восстановлению многостороннего миропорядка на основании Устава ООН», — сказал Петрочелли.

В декабре 2018 года министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия и Европа в настоящее время переживают ренессанс во взаимоотношениях.

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