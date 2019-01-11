Виктория Скрипаль сообщила, что последний раз общалась с сестрой 24 июля

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория в интервью RT сообщила, что последний раз общалась со своей двоюродной сестрой Юлией 24 июля 2018 года.

«Юля звонила последний раз 24 июля... У нас с бабушкой в один день день рождения, так что поэтому вот она поздравила бабушку, мы с ней поговорили... И всё, больше на связь она не выходила», — заявила Скрипаль.

По её словам, Юлия сказала бабушке, что у её дяди стоит стома, через три дня её вытащат и он позвонит сам, однако ни звонка, ни сообщения они так и не дождались.

5 марта 2018 года в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.