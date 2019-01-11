Виктория Скрипаль считает, что её дяди уже нет в живых

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория в интервью RT заявила, что её дяди, вероятнее всего, уже нет в живых.

«Я утверждаю, что Сергея Викторовича, скорее всего, нет в живых. Потому что, понимаете, есть масса фактов, которые говорят о том, что, если бы он хотел, он уже мог бы себя как-то проявить», — сказала она.

Скрипаль предположила, почему британские власти могут скрывать это обстоятельство.

«Пока есть иллюзия того, что он живой, Россию можно очень хорошо шантажировать этим. Вот, у нас есть живые, он ещё живой, вот такие вот мы добрые, мы ведём себя так прекрасно. Ну, все же заявления ведут к чему: мы знаем, что это сделала Россия, доказывать мы это не будем и предоставлять мы вам ничего не будем... А если предоставить мёртвое тело, то как бы дело-то придётся закрыть. И уже надо будет придумывать тогда другой повод, чтобы шантажировать Россию. А тут пока этот повод — он как бы есть, он теплится, он движется», — отметила она.

Виктория Скрипаль считает, что это позволяет Западу выдвигать новые санкции против России.

5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.