Двое россиян госпитализированы в Индонезии после падения в ущелье

Двое россиян госпитализированы в Индонезии после падения на мотоцикле в десятиметровое ущелье на Бали.

Об этом пишет The Jakarta Post.

Как отмечается, 30-летний Сергей Негинский и 28-летняя Алёна Веронина упали в ущелье, после того как мужчина потерял контроль над управлением.

У пострадавших была зафиксирована асфиксия.

«Процесс спасения занял более часа. Мы привлекли 12 сотрудников и оборудование», — рассказал газете Ида Багус Сурия Вираван, старший офицер Денпасарского национального поисково-спасательного агентства.

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