Двое россиян госпитализированы в Индонезии после падения в ущелье

Короткая ссылка
Двое россиян госпитализированы в Индонезии после падения на мотоцикле в десятиметровое ущелье на Бали.
Двое россиян госпитализированы в Индонезии после падения в ущелье
  • Reuters

Об этом пишет The Jakarta Post.

Как отмечается, 30-летний Сергей Негинский и 28-летняя Алёна Веронина упали в ущелье, после того как мужчина потерял контроль над управлением.

У пострадавших была зафиксирована асфиксия.

«Процесс спасения занял более часа. Мы привлекли 12 сотрудников и оборудование», — рассказал газете Ида Багус Сурия Вираван, старший офицер Денпасарского национального поисково-спасательного агентства.

Ранее в Таиланде нашли двух российских туристов, потерявшихся в лесу Пханг Нга.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о главных зарубежных направлениях россиян в 2018 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить