МИД России обвинил США в посягательстве на суверенитет Венесуэлы

Попытки Соединённых Штатов сформировать альтернативное правительство Венесуэлы являются посягательством на её суверенитет, заявили в МИД России.

«Беззастенчивая линия Вашингтона на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, попытки, игнорируя реальность, назначать легитимными одни венесуэльские органы власти и отказывать в этом другим, затягивание санкционной удавки, ведущей к ухудшению социально-экономического положения и больно бьющей по карману простых венесуэльцев, представляют собой неприкрытое посягательство на суверенитет Венесуэлы», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что президентские выборы в Венесуэле прошли в условиях беспрецедентного давления извне. По мнению дипломатов, оно было направлено на то, чтобы не допустить участия в голосовании широкого спектра политических сил и поставить тем самым под сомнение легитимность волеизъявления.

В российском МИД выразили уверенность, что прошедшее голосование продемонстрировало несостоятельность таких расчётов.

Ранее Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.