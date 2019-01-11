МИД России обвинил США в посягательстве на суверенитет Венесуэлы

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Попытки Соединённых Штатов сформировать альтернативное правительство Венесуэлы являются посягательством на её суверенитет, заявили в МИД России.
МИД России обвинил США в посягательстве на суверенитет Венесуэлы
  • Reuters

«Беззастенчивая линия Вашингтона на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, попытки, игнорируя реальность, назначать легитимными одни венесуэльские органы власти и отказывать в этом другим, затягивание санкционной удавки, ведущей к ухудшению социально-экономического положения и больно бьющей по карману простых венесуэльцев, представляют собой неприкрытое посягательство на суверенитет Венесуэлы», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что президентские выборы в Венесуэле прошли в условиях беспрецедентного давления извне. По мнению дипломатов, оно было направлено на то, чтобы не допустить участия в голосовании широкого спектра политических сил и поставить тем самым под сомнение легитимность волеизъявления.

В российском МИД выразили уверенность, что прошедшее голосование продемонстрировало несостоятельность таких расчётов.

Ранее Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.

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