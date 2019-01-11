Экс-главе Nissan предъявлены новые обвинения
- Reuters
Как сообщается, Гона подозревают в том, что в 2008 году он попытался избавиться от убытков на сумму $16,7 млн, которые понесла компания по управлению его личными активами, переписав их на Nissan.
Ожидается, что в течение дня срок ареста Гону будет в очередной раз продлён.
Ранее сообщалось, что допросы бизнесмена приостановили из-за ухудшения его самочувствия.
19 ноября Карлос Гон был арестован по подозрению в финансовых махинациях и сокрытии доходов.