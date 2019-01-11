Экс-главе Nissan предъявлены новые обвинения

Прокуратура Токио выдвинула новые обвинения в отношении бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, передаёт Kyodo.

Как сообщается, Гона подозревают в том, что в 2008 году он попытался избавиться от убытков на сумму $16,7 млн, которые понесла компания по управлению его личными активами, переписав их на Nissan.

Ожидается, что в течение дня срок ареста Гону будет в очередной раз продлён.

Ранее сообщалось, что допросы бизнесмена приостановили из-за ухудшения его самочувствия.

19 ноября Карлос Гон был арестован по подозрению в финансовых махинациях и сокрытии доходов.