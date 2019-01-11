NYT: Мюллер изучает список украинцев, посетивших инаугурацию Трампа

Спецпрокурор США по делу о «российском вмешательстве» Роберт Мюллер изучает список украинских политиков и бизнесменов, присутствовавших на инаугурации американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, команда Мюллера опросила несколько человек с целью выяснить, как некоторые из граждан Украины получили приглашения на инаугурацию. Кроме того, прокуроров интересовало, с кем встречались украинцы в США и какие вопросы обсуждали.

Как отмечает газета, на инаугурации и сопутствующих ей праздничных мероприятиях присутствовали «десятки украинских политических деятелей и бизнесменов».

Ранее сообщалось, что федеральный суд округа Колумбия в США принял решение продлить срок работы комиссии Мюллера по «российскому вмешательству» в президентские выборы.