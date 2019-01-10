Визит лидера ХАМАС в Россию перенесён

Визит лидера ХАМАС Исмаила Хании в Москву, который должен был состояться 15 января, отменён. Об этом рассказали в посольстве Палестины в России.

«Согласно информации Министерства иностранных дел России, визита, запланированного на 15 января, не будет. Он состоится позже, но когда — мы не знаем, это будет согласовываться. Посмотрим, когда он может состояться», — сказал РИА Новости палестинский посол Абдельхафиз Нофаль.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили приезд лидера ХАМАС в Москву 15 января.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выражает серьёзную обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта.