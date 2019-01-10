В ЦАР может появиться российская военная база

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Российская военная база может появиться в Центрально-Африканской Республике, сообщила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.
В ЦАР может появиться российская военная база
  • Reuters

«Мы о конкретном развитии базы ещё не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении, которое уже было заключено между нашими странами», — сказала она в интервью РИА Новости.

По её словам, если главы государств примут решение о размещении базы, то министры приступят к его реализации.

Койяра также отметила, что образовательный армейский центр в Беренго не является военной базой России, однако люди уже начали воспринимать его именно так.

В декабре 2018 года в МИД России заявили, что в настоящее время речи о создании военно-морских баз страны в Африке не идёт.

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