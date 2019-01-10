Япония намерена вести переговоры с Россией «на основе своей базовой позиции»

Япония намерена продвигать переговорный процесс с Россией «на основе своей базовой позиции». Об этом сообщили в японском МИД.

«Правительство Японии на основе своей базовой позиции, которая заключается в том, чтобы решив территориальную проблему, заключить мирный договор, будет продолжать упорно вести переговоры», — цитирует РИА Новости представителя японского внешнеполитического ведомства.

При этом в МИД Японии воздерживаются от комментариев по поводу беседы заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова и посла Японии в Москве Тоёхисы Кодзуки.

«Посол Кодзуки полностью объяснил заместителю министра иностранных дел Моргулову позицию нашей страны, но мы воздерживаемся от высказываний по поводу подробностей (беседы. — RT)», — отметили в министерстве.

Ранее посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был приглашён в МИД России из-за заявлений Токио по Курилам.

Как отмечается, дипломату заявили, что в Москве обратили внимание на высказывания японского руководства о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу «перехода территориальной принадлежности островов к Японии».