Трамп назвал встречу с лидерами демократов пустой тратой времени

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча со спикером палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером не принесла результатов.

«Только что ушёл со встречи с Чаком и Нэнси, пустая трата времени», — написал он в Twitter.

В ходе встречи обсуждалось возобновление финансирования работы федерального правительства. Она была частично приостановлена 22 декабря, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.

Трамп требует выделить более $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, однако демократы, получившие большинство в палате представителей после промежуточных выборов в ноябре 2018 года, выступают против.