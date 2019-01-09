СМИ сообщили о гибели пяти британских солдат в Дейр эз-Зоре

В сирийской провинции Дейр эз-Зор в результате ракетного обстрела со стороны боевиков «Исламского государства»* погибли пять британских военнослужащих.

Об этом информирует сирийское издание Al Watan со ссылкой на источники.

По их данным, инцидент произошёл в деревне Аш-Шаафа.

Отмечается, что ещё несколько военных получили ранения.

Издание уточняет, что военные входят в состав сил международной коалиции.

Ранее в Сирии при обстреле со стороны ИГ пострадали двое британских военных.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.