Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО

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Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО. Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил на конференции Raisina Dialogue в Индии.
Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО
  • Reuters

Петреус выразил мнение, что после того, как Путин пришёл к власти, у Североатлантического альянса появился «новый повод к существованию».

Он также предположил, что США оспорят «новый геополитический порядок», в том числе при помощи НАТО.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал страны НАТО увеличить расходы на оборону. По его словам, Вашингтон несёт расходы на обеспечение безопасности других стран, но при этом теряет огромные деньги в торговле с этими государствами.

В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 11 из 29 стран альянса увеличили оборонные расходы до 2% от ВВП.

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