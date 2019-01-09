Помпео встретился с иракскими чиновниками в рамках необъявленного визита в Багдад
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Об этом сообщает AFP со ссылкой на телевидение Ирака.
«Помпео встретился с иракскими чиновниками во время необъявленного визита в Багдад», — пишет агентство.
#BREAKING Pompeo meets Iraq officials on unannounced Baghdad visit: state TV pic.twitter.com/kGJodLrqMg— AFP news agency (@AFP) 9 января 2019 г.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не намерены выводить войска из Ирака.