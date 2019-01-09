Помпео встретился с иракскими чиновниками в рамках необъявленного визита в Багдад

Госсекретарь Майк Помпео встретился с иракскими чиновниками во время необъявленного визита в Багдад.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на телевидение Ирака.

«Помпео встретился с иракскими чиновниками во время необъявленного визита в Багдад», — пишет агентство.

#BREAKING Pompeo meets Iraq officials on unannounced Baghdad visit: state TV pic.twitter.com/kGJodLrqMg — AFP news agency (@AFP) 9 января 2019 г.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не намерены выводить войска из Ирака.