Президент Мексики принял приглашение посетить Россию
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Этот вопрос уже включён в двустороннюю повестку дня по обоюдной инициативе. Лопесу Обрадору направлено приглашение посетить Россию, и это приглашение принято», — заявил дипломат.
Коронелли отметил, что пока нельзя сказать точно о сроках визита, так как данный вопрос необходимо тщательно проработать и согласовать.
Андрес Мануэль Лопес Обрадор официально вступил в должность президента Мексики 1 декабря.