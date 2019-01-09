Президент Мексики принял приглашение посетить Россию

Российский посол в Мексике Виктор Коронелли заявил, что мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял направленное ему приглашение посетить Россию.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот вопрос уже включён в двустороннюю повестку дня по обоюдной инициативе. Лопесу Обрадору направлено приглашение посетить Россию, и это приглашение принято», — заявил дипломат.

Коронелли отметил, что пока нельзя сказать точно о сроках визита, так как данный вопрос необходимо тщательно проработать и согласовать.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор официально вступил в должность президента Мексики 1 декабря.