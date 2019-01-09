СМИ сообщили об обнаружении подозрительных пакетов в 13 консульствах в Мельбурне

По меньшей мере в 13 консульствах в австралийском Мельбурне были обнаружены подозрительные пакеты.

Об этом сообщает портал 9news.

Уточняется, что пакеты были доставлены, в частности, в консульства Великобритании, Германии, Швейцарии, Греции и Индонезии.

По неподтверждённой информации, пакеты содержат белый порошок с примесью асбеста.

Отмечается, что Федеральная полиция Австралии проводит расследование в связи с данным фактом.

В октябре сообщалось, что у посольства России в Вашингтоне обнаружен подозрительный пакет.