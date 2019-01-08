ОЗХО направила экспертов для проверки сообщений о химатаке в Алеппо
- Reuters
«Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия была развёрнута в начале января», — заявили в ОЗХО.
Отмечается, что консультации с сирийскими властями продолжаются.
В ОЗХО добавили, что эксперты занимаются независимым собором и анализом информации, в дальнейшем для стран — участниц Конвенции о запрещении химического оружия будет подготовлен отчёт.
24 ноября в Минобороны России сообщили, что северо-западные кварталы Алеппо обстреляли террористы, которые находятся в идлибской зоне деэскалации.
Впоследствии российские специалисты подтвердили факт заражения сирийского города химическими веществами после инцидента.