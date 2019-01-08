ОЗХО направила экспертов для проверки сообщений о химатаке в Алеппо

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Сирию экспертов для сбора информации после сообщений о химической атаке в Алеппо. Об этом говорится на сайте организации.

«Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия была развёрнута в начале января», — заявили в ОЗХО.

Отмечается, что консультации с сирийскими властями продолжаются.

В ОЗХО добавили, что эксперты занимаются независимым собором и анализом информации, в дальнейшем для стран — участниц Конвенции о запрещении химического оружия будет подготовлен отчёт.

24 ноября в Минобороны России сообщили, что северо-западные кварталы Алеппо обстреляли террористы, которые находятся в идлибской зоне деэскалации.

Впоследствии российские специалисты подтвердили факт заражения сирийского города химическими веществами после инцидента.