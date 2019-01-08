СМИ: Трамп называет Джона Болтона «Майком Болтоном»

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Президент США Дональд Трамп иногда называет своего советника по национальной безопасности Джона Болтона «Майком Болтоном».
СМИ: Трамп называет Джона Болтона «Майком Болтоном»
  • Reuters

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что чужим именем он зовёт своего советника, находясь среди своих помощников.

По данным издания, причиной того, что Трамп зовёт Джона Болтона «Майком Болтоном», может быть то, что советник по нацбезопасности не относится к кругу приближённых главы государства.

Уточняется, что, в частности, Болтон и сотрудники американского Совета по национальной безопасности не принимали какого-либо участия в обсуждении вопроса вывода американских войск из Сирии. В связи с этим Болтон был сильно удивлён, когда впервые услышал решение главы США.

В ноябре издание The Wall Street Journal писало, что некоторые критики Болтона называют его «президентом Болтоном» за способность влиять на решения Трампа и преследовать собственные интересы.

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