В кабмине ФРГ осудили нападение на депутата АдГ в Бремене
- Reuters
Соответствующее заявление официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт опубликовал на своей странице в Twitter.
«Жестокое нападение на депутата бундестага Франка Магница в Бремене подлежит решительному осуждению. Надеемся, что полиции удастся быстро схватить преступников», — написал он.
Der brutale Angriff auf den Bundestagsabgeordneten Frank #Magnitz in Bremen ist scharf zu verurteilen. Hoffentlich gelingt es der Polizei rasch, die Täter zu fassen.— Steffen Seibert (@RegSprecher) 8 января 2019 г.
Ранее стало известно, что трое неизвестных в масках напали на Магница и избили его. Политик был госпитализирован с серьёзными травмами.