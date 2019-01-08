В кабмине ФРГ осудили нападение на депутата АдГ в Бремене

Немецкий кабинет министров осудил нападение на депутата бундестага, председателя отделения партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бремене Франка Магница.

Соответствующее заявление официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт опубликовал на своей странице в Twitter.

«Жестокое нападение на депутата бундестага Франка Магница в Бремене подлежит решительному осуждению. Надеемся, что полиции удастся быстро схватить преступников», — написал он.

Der brutale Angriff auf den Bundestagsabgeordneten Frank #Magnitz in Bremen ist scharf zu verurteilen. Hoffentlich gelingt es der Polizei rasch, die Täter zu fassen. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 8 января 2019 г.

Ранее стало известно, что трое неизвестных в масках напали на Магница и избили его. Политик был госпитализирован с серьёзными травмами.