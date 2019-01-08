В кабмине ФРГ осудили нападение на депутата АдГ в Бремене

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Немецкий кабинет министров осудил нападение на депутата бундестага, председателя отделения партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бремене Франка Магница.
В кабмине ФРГ осудили нападение на депутата АдГ в Бремене
  • Reuters

Соответствующее заявление официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт опубликовал на своей странице в Twitter.

«Жестокое нападение на депутата бундестага Франка Магница в Бремене подлежит решительному осуждению. Надеемся, что полиции удастся быстро схватить преступников», — написал он.

Ранее стало известно, что трое неизвестных в масках напали на Магница и избили его. Политик был госпитализирован с серьёзными травмами. 

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