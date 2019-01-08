СМИ: США понизили статус представительства Евросоюза в Вашингтоне

Администрация американского лидера Дональда Трампа решила понизить дипломатический статус представительства Европейского союза в США, официально не уведомив при этом Брюссель о данном шаге.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на неназванного представителя Евросоюза.

«Мы точно не знаем, когда они это сделали, поскольку они — очень кстати — забыли уведомить нас об этом», — заявил он.

По словам дипломатов, понижение положения миссии с дипстатуса государства-члена до уровня международной организации могло произойти в октябре-ноябре 2018 года.

Дипломат одной из стран ЕС уточнил, что в данном случае речь идёт не только о протоколе.

В ноябре стало известно, что 69% жителей Германии хотели бы расширения связей с Россией и лишь 41% — с США. Об этом свидетельствуют данные нового опроса общественного мнения, проведённого американским исследовательским центром Pew Research Center и немецким Фондом Кёрбера.