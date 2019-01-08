Два человека погибли и 23 пострадали при взрыве в Афганистане

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В результате взрыва в провинции Хост на юго-востоке Афганистана погибли два человека, ещё 23 пострадали.
Два человека погибли и 23 пострадали при взрыве в Афганистане
  • Reuters

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на официальные данные.

По словам очевидцев, сработало установленное на мотоцикле взрывное устройство.

В конце ноября при нападении в Кабуле погибли десять человек и 19 получили травмы. 

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