Два человека погибли и 23 пострадали при взрыве в Афганистане
В результате взрыва в провинции Хост на юго-востоке Афганистана погибли два человека, ещё 23 пострадали.
- Reuters
Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на официальные данные.
По словам очевидцев, сработало установленное на мотоцикле взрывное устройство.
В конце ноября при нападении в Кабуле погибли десять человек и 19 получили травмы.
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