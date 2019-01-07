Politico: два человека отказались от предложения Трампа возглавить Пентагон

Два человека ответили отказом президенту США Дональду Трампу на предложение возглавить Пентагон после заявления Джеймса Мэттиса об отставке с поста главы оборонного ведомства.

Об этом пишет Politico.

Как отмечается, отставной сенатор-республиканец Джон Кил стал вторым человеком, который отмахнулся от предложения. Первым отказался генерал Джек Кин — почти сразу после объявления Мэттиса об отставке.

Ранее Трамп заявил, что «по сути» уволил главу Пентагона Джеймса Мэттиса. Также пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что уходит в отставку.

Американский президент в ходе своего визита в Ирак заявил, что не собирается торопиться с выбором кандидатуры нового министра обороны.

По его словам, Патрик Шанахан может исполнять обязанности руководителя Минобороны США «достаточно долгое время».