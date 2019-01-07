Bloomberg: Белый дом может попытаться скрыть итоги расследования Мюллера

Белый дом может попытаться воспрепятствовать передаче окончательного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера конгрессу для его дальнейшей публикации, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Как отмечается, Мюллер может представить свои выводы по расследованию «российского вмешательства» в феврале, после чего «всё может пойти наперекосяк».

Демократы, занимающие большинство в палате представителей, намерены представить отчёт Мюллера общественности, пишет агентство. При этом администрация президента Дональда Трампа планирует противостоять этому, воспрепятствовав преданию огласке ключевых выводов расследования.

Подчёркивается, что решение по данному вопросу сможет вынести исполняющий обязанности генерального прокурора Мэттью Уитакер или выдвинутый Трампом на пост генпрокурора Уильям Барр, если он будет утверждён сенатом. Агентство добавляет, что Уитакер и Барр ранее уже отличились критикой в отношении расследования Мюллера.

Ранее сообщалось, что федеральный суд округа Колумбия в США принял решение продлить срок работы комиссии Мюллера по «российскому вмешательству» в президентские выборы.