Бывший министр обороны Израиля скончался на 94-м году жизни

Бывший министр обороны Израиля Моше Аренс скончался на 94-м году жизни.

Об этом пишет Haaretz.

Отмечается, что Аренс считался «политическим покровителем» действующего израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Аренс трижды был министром обороны Израиля, в разные годы возглавлял Министерство иностранных дел страны и был послом в США.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Иерусалиме.