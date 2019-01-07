Бывший министр обороны Израиля скончался на 94-м году жизни
- Reuters
Об этом пишет Haaretz.
Отмечается, что Аренс считался «политическим покровителем» действующего израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Аренс трижды был министром обороны Израиля, в разные годы возглавлял Министерство иностранных дел страны и был послом в США.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Иерусалиме.