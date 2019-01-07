Бывший министр обороны Израиля скончался на 94-м году жизни

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Бывший министр обороны Израиля Моше Аренс скончался на 94-м году жизни.
Бывший министр обороны Израиля скончался на 94-м году жизни
  • Reuters

Об этом пишет Haaretz.

Отмечается, что Аренс считался «политическим покровителем» действующего израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 

Аренс трижды был министром обороны Израиля, в разные годы возглавлял Министерство иностранных дел страны и был послом в США.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Иерусалиме.

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