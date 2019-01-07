Суд в Китае утвердил казнь напавшего на детсадовцев мужчины

Верховный народный суд Китая принял решение утвердить исполнение смертного приговора в отношении мужчины, напавшего с ножом на воспитанников детского сада.

Как сообщает РИА Новости, подсудимый в январе 2011 года ранил 11 детей в детском саду в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.

Местный суд средней ступени приговорил его к смертной казни в августе 2017 года, но подсудимому удалось обжаловать это решение.

В декабре 2017 года Верховный суд Гуанси-Чжуанского автономного района после пересмотра оставил приговор без изменений и направил дело в Верховный народный суд.

В свою очередь, Верховный суд Китая утвердил приговор.

В январе 2017 года сообщалось, что неизвестный напал с ножом на воспитанников детского сада в китайском городе Пинсян. В результате нападения 11 малышей пострадали.