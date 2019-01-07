Власти Японии ввели налог на выезд туристов из страны
Отмечается, что исключение будет сделано лишь для экипажей судов и самолётов, депортируемых лиц и детей в возрасте до двух лет.
Также налог не придётся платить транзитным пассажирам, дипломатам и пассажирам правительственных спецрейсов, а также в случае вынужденных посадок или заходов в японские порты.
При этом тем туристам, которые приобрели билеты до 7 января, в текущий раз не придётся платить налог.
Ранее в России был утверждён список аэропортов с магазинами беспошлинной торговли.