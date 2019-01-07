Власти Японии ввели налог на выезд туристов из страны

Японские власти ввели налог в размере 1000 иен (около $10) на каждое отбытие из страны туристов, покидающих страну на судах или самолётах. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что исключение будет сделано лишь для экипажей судов и самолётов, депортируемых лиц и детей в возрасте до двух лет.

Также налог не придётся платить транзитным пассажирам, дипломатам и пассажирам правительственных спецрейсов, а также в случае вынужденных посадок или заходов в японские порты.

При этом тем туристам, которые приобрели билеты до 7 января, в текущий раз не придётся платить налог.

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