Приговорённый к смертной казни заключённый в США покончил с собой
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Отмечается, что тело Дозьера было обнаружено в камере, где тот отбывал наказание.
Он был приговорён тюремному заключению за убийство мужчины, совершённое в 2002 году. Впоследствии выяснилось, что преступление Дозьера было не единственным, и это стало поводом для ужесточения наказания.
По словам адвоката преступника, исполнение смертного приговора откладывалось дважды, осенью 2017 года и летом 2018 года, в связи с тем, что власти штата были намерены применить не опробованный ранее препарат, который мог причинить осуждённому страдания.
В одном из своих интервью Дозьер назвал жизнь в тюрьме «выживанием».
В ноябре 2018 года сообщалось, что российский гражданин, который находился в заключении в США, скончался в американском штате Вашингтон.
По данным СМИ, он был госпитализирован после попытки покончить с собой, а позднее скончался в больнице.