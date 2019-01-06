Приговорённый к смертной казни заключённый в США покончил с собой

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Приговорённый к смертной казни за убийство 48-летний Скотт Дозьер покончил с собой в одной из тюрем американского штата Невада. Об этом сообщает St. Louis Post-Dispatch.
Приговорённый к смертной казни заключённый в США покончил с собой
  • ©pixabay.com

Отмечается, что тело Дозьера было обнаружено в камере, где тот отбывал наказание.

Он был приговорён тюремному заключению за убийство мужчины, совершённое в 2002 году. Впоследствии выяснилось, что преступление Дозьера было не единственным, и это стало поводом для ужесточения наказания.

По словам адвоката преступника, исполнение смертного приговора откладывалось дважды, осенью 2017 года и летом 2018 года, в связи с тем, что власти штата были намерены применить не опробованный ранее препарат, который мог причинить осуждённому страдания.

В одном из своих интервью Дозьер назвал жизнь в тюрьме «выживанием».

В ноябре 2018 года сообщалось, что российский гражданин, который находился в заключении в США, скончался в американском штате Вашингтон

По данным СМИ, он был госпитализирован после попытки покончить с собой, а позднее скончался в больнице.

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