Приговорённый к смертной казни заключённый в США покончил с собой

Приговорённый к смертной казни за убийство 48-летний Скотт Дозьер покончил с собой в одной из тюрем американского штата Невада. Об этом сообщает St. Louis Post-Dispatch.

Отмечается, что тело Дозьера было обнаружено в камере, где тот отбывал наказание.

Он был приговорён тюремному заключению за убийство мужчины, совершённое в 2002 году. Впоследствии выяснилось, что преступление Дозьера было не единственным, и это стало поводом для ужесточения наказания.

По словам адвоката преступника, исполнение смертного приговора откладывалось дважды, осенью 2017 года и летом 2018 года, в связи с тем, что власти штата были намерены применить не опробованный ранее препарат, который мог причинить осуждённому страдания.

В одном из своих интервью Дозьер назвал жизнь в тюрьме «выживанием».

В ноябре 2018 года сообщалось, что российский гражданин, который находился в заключении в США, скончался в американском штате Вашингтон.

По данным СМИ, он был госпитализирован после попытки покончить с собой, а позднее скончался в больнице.