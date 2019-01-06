Израильские ВВС нанесли удар по военным позициям ХАМАС

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Вертолёты Армии обороны Израиля нанесли удар по двум военным позициям группировки ХАМАС в секторе Газа.
Израильские ВВС нанесли удар по военным позициям ХАМАС
  • Reuters

«В ответ на попытку атаки вертолёты Армии обороны Израиля нанесли удар по двум военным постам ХАМАС в Газе», — говорится в сообщении армейской пресс-службы в Twitter.

Отмечается, что удар был ответом на отправку заминированной летательной конструкции, состоящей из самодельного летательного аппарата и связки воздушных шаров.

Ранее сообщалось, что на границах Газы при столкновениях с Армией Израиля пострадали 25 палестинцев.

В конце декабря стало известно, что израильский вертолёт нанёс удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа.

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