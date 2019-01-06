The Telegraph сравнила СВР и ГРУ

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Власти Великобритании полагают, что Служба внешней разведки России (СВР) профессиональнее Главного управления Генштаба ВС России (ранее — Главное разведывательное управление СССР, ГРУ). Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники.
The Telegraph сравнила СВР и ГРУ
  • Reuters

По данным издания, представители российской внешней разведки пытаются «создать в Великобритании новую шпионскую сеть» после инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией в Солсбери.

«Мы больше боимся того, что мы не знаем об СВР, по сравнению с тем, что мы знаем о ГРУ», — рассказал один из собеседников газеты. 

Он также отметил, что Россия может предоставить СВР «большую свободу действий», что, в свою очередь, вызывает тревогу, в том числе из-за высокого профессионализма ведомства.

Ранее в Великобритании заявили о «ведущей роли ГРУ» в проведении спецопераций в киберпространстве

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