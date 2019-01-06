Трое полицейских пострадали при взрыве в Кабуле
Об этом информирует Tolo News со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел Наджиба Даниша.
At least three police force members were wounded in a magnetic IED blast targeting a police vehicle in Kabul's PD12 on Sunday morning, spokesman for MoI, Najib Danish said, adding that "the wounded are in stable condition." #Afghanistanpic.twitter.com/udrAyTYVTW— TOLOnews (@TOLOnews) 6 января 2019 г.
Отмечается, что целью нападения был автомобиль сотрудников правоохранительных органов.
По словам Даниша, пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
В конце декабря сообщалось, что по меньшей мере 28 человек погибли в результате вооружённой атаки на правительственный комплекс в Кабуле.