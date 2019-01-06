Трое полицейских пострадали при взрыве в Кабуле

В Кабуле в результате взрыва пострадали по меньшей мере трое полицейских.

Об этом информирует Tolo News со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел Наджиба Даниша.

At least three police force members were wounded in a magnetic IED blast targeting a police vehicle in Kabul's PD12 on Sunday morning, spokesman for MoI, Najib Danish said, adding that "the wounded are in stable condition." #Afghanistanpic.twitter.com/udrAyTYVTW — TOLOnews (@TOLOnews) 6 января 2019 г.

Отмечается, что целью нападения был автомобиль сотрудников правоохранительных органов.

По словам Даниша, пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

В конце декабря сообщалось, что по меньшей мере 28 человек погибли в результате вооружённой атаки на правительственный комплекс в Кабуле.