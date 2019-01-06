Трое полицейских пострадали при взрыве в Кабуле

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В Кабуле в результате взрыва пострадали по меньшей мере трое полицейских.

Об этом информирует Tolo News со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел Наджиба Даниша.

Отмечается, что целью нападения был автомобиль сотрудников правоохранительных органов.

По словам Даниша, пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

В конце декабря сообщалось, что по меньшей мере 28 человек погибли в результате вооружённой атаки на правительственный комплекс в Кабуле. 

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