В США назвали Украину неуправляемой проблемой для Запада

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Американские сенаторы провели встречу с представителями некоторых украинских общественных организаций, в ходе которой политики признали Украину «проблемным союзником».

Об этом пишет International Policy Digest.

«Американские политики подтвердили, что Украина превращается в неуправляемую проблему для США и Европейского союза», — отмечает издание.

В статье также указывается, что президент Украины Пётр Порошенко «взял курс на преследование» своих политических оппонентов.

Отмечается, что «украинские суды контролируются политиками и олигархами и не являются независимыми».

Также участники встречи отметили рост радикальных настроений и агрессии в украинском обществе.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт  Волкер заявил о неготовности НАТО включить в свой состав Украину.

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