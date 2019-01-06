В США назвали Украину неуправляемой проблемой для Запада
Об этом пишет International Policy Digest.
«Американские политики подтвердили, что Украина превращается в неуправляемую проблему для США и Европейского союза», — отмечает издание.
В статье также указывается, что президент Украины Пётр Порошенко «взял курс на преследование» своих политических оппонентов.
Отмечается, что «украинские суды контролируются политиками и олигархами и не являются независимыми».
Также участники встречи отметили рост радикальных настроений и агрессии в украинском обществе.
Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил о неготовности НАТО включить в свой состав Украину.