Посольство проверяет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в Торрансе

Посольство России выясняет, были ли россияне среди пострадавших в результате стрельбы в американском городе Торранс (штат Калифорния).

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Соответствующий запрос направлен в Госдепартамент, отметили в ведомстве. Консульский отдел Посольства выясняет, были ли среди пострадавших в стрельбе в городе Торрансе, штат Калифорния, граждане России. В госдеп направлен соответствующий запрос. pic.twitter.com/bnSlfKB3AP — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) 5 января 2019 г. Ранее в результате стрельбы в боулинг-клубе вблизи Лос-Анджелеса погибли три человека, ещё четверо получили ранения. По словам очевидцев, перед стрельбой в заведении произошла ссора.