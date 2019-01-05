Посольство проверяет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в Торрансе

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Посольство России выясняет, были ли россияне среди пострадавших в результате стрельбы в американском городе Торранс (штат Калифорния).
Посольство проверяет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в Торрансе
  • © Global Look Press

Соответствующий запрос направлен в Госдепартамент, отметили в ведомстве.

Ранее в результате стрельбы в боулинг-клубе вблизи Лос-Анджелеса погибли три человека, ещё четверо получили ранения. По словам очевидцев, перед стрельбой в заведении произошла ссора.

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