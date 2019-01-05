СМИ: Принц Гарри примет участие в учениях по отражению «вторжения России»

Принц Гарри намерен принять участие в учениях в Норвегии по отражению «вторжения России».

Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на источник.

По данным издания, принц Гарри «тайно согласился присоединиться» к более чем 1000 элитных военнослужащих, которые отрабатывают контратаку против «российского вторжения в Норвегию, которая находится на северном фланге Европы».

Ранее Министерство обороны Норвегии заявляло, что работа систем GPS во время учений НАТО в стране была нарушена из-за якобы действий военных России в Арктике.