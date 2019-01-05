Главы генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
«В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом», — сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что стороны также обсудили «другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес» и подтвердили важность поддержания существующего канала связи.
19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории Сирии.
Представитель сирийских курдов назвал преждевременным решение о выводе войск США.