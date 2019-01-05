Главы генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии

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Глава генштаба России Валерий Герасимов обсудил с американским коллегой Джозефом Данфордом в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что стороны также обсудили «другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес» и подтвердили важность поддержания существующего канала связи.

19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории Сирии.

Представитель сирийских курдов назвал преждевременным решение о выводе войск США.

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