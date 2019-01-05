Президент Чили осудил взрыв остановки в Сантьяго

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Чилийский лидер Себастьян Пиньера осудил взрыв остановки общественного транспорта в Сантьяго.

«Мы не только категорически осуждаем нападения с использованием взрывных устройств, какое произошло в Сантьяго. Мы подали заявление в рамках антитеррористического закона против ответственных, мы будем расследовать до тех пор, пока не выясним все обстоятельства», — написал Пиньера на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что на остановке общественного транспорта в Чили произошёл взрыв.

Отмечалось, что в результате происшествия пострадали пять человек.

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