Глава МИД Ирака подтвердил планы посетить Москву в конце января

Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким подтвердил, что планирует приехать в Москву с официальным визитом в конце января.

Reuters

«Визит пройдёт 29-го или 30-го числа текущего месяца», — приводит его слова РИА Новости. Ранее посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади написал в Twitter, что аль-Хаким может посетить Москву в январе для встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.