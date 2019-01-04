МИД предупредил россиян о «красном» уровне погодной опасности в Германии

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Министерство иностранных дел России предупредило российских граждан, находящихся в ФРГ, о «красном» и «оранжевом» уровнях погодной опасности в Германии.
МИД предупредил россиян о «красном» уровне погодной опасности в Германии
  • © Omer Messinger
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении в Twitter Ситуационно-кризисного центра МИД России.

«Германия — в связи с сильным и порывистым ветром, а также обильными осадками «красный» и «оранжевый» уровни метеоопасности действуют 4 января в южных и центральных районах страны», — заявили в МИД.

В декабре 2018 года россиян предупредили об угрозе цунами в Индонезии.

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