МИД предупредил россиян о «красном» уровне погодной опасности в Германии
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Об этом говорится в сообщении в Twitter Ситуационно-кризисного центра МИД России.
«Германия — в связи с сильным и порывистым ветром, а также обильными осадками «красный» и «оранжевый» уровни метеоопасности действуют 4 января в южных и центральных районах страны», — заявили в МИД.
#Германия - в связи с сильным и порывистым ветром, а также обильными осадками "красный" и "оранжевый" уровни метеоопасности действуют 4 января в южных и центральных районах страны pic.twitter.com/RP7hj923n0— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 4 января 2019 г.
В декабре 2018 года россиян предупредили об угрозе цунами в Индонезии.