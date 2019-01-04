Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии

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Российский лидер Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого затронули обстановку в Сирии с учётом решения США о выводе войск.
Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии
  • Reuters

Как заявили в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Нетаньяху передал соболезнования руководству и народу России в связи с трагическими событиями в Магнитогорске.

Как указывается, главной темой стало развитие обстановки в Сирии, «в том числе с учётом заявленного США намерения о выводе своих войск» из САР.

«Подчёркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР. В этой связи подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам», — говорится в сообщении.

Стороны также затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня и высказались за развитие контактов на различных уровнях.

Ранее военнослужащие двух стран обсудили функционирование канала связи для предотвращения опасных авиационных инцидентов в Сирии. 

В начале декабря Путин и Нетаньяху также поговорили по телефону

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