Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии

Российский лидер Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого затронули обстановку в Сирии с учётом решения США о выводе войск.

Как заявили в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Нетаньяху передал соболезнования руководству и народу России в связи с трагическими событиями в Магнитогорске.

Как указывается, главной темой стало развитие обстановки в Сирии, «в том числе с учётом заявленного США намерения о выводе своих войск» из САР.

«Подчёркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР. В этой связи подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам», — говорится в сообщении.

Стороны также затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня и высказались за развитие контактов на различных уровнях.

Ранее военнослужащие двух стран обсудили функционирование канала связи для предотвращения опасных авиационных инцидентов в Сирии.

В начале декабря Путин и Нетаньяху также поговорили по телефону.