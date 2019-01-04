В Польше предложили назначить спецпосланника Генсека ООН по Украине

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил назначить спецпосланника Генерального секретаря ООН по Украине. Об этом он заявил в интервью Handelsblatt.

«Я предлагаю назначить специального посланника Генерального секретаря ООН для Украины», — сказал Чапутович.

Он также считает, что к нормандскому формату, в котором участвуют Украина, Россия, Франция и Германия, должны также присоединиться Европейский союз и США.

«Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так», — отметил министр.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может стать посредником между Россией и Украиной в рамках встреч «нормандской четвёрки».