В Польше предложили назначить спецпосланника Генсека ООН по Украине
- Reuters
«Я предлагаю назначить специального посланника Генерального секретаря ООН для Украины», — сказал Чапутович.
Он также считает, что к нормандскому формату, в котором участвуют Украина, Россия, Франция и Германия, должны также присоединиться Европейский союз и США.
«Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так», — отметил министр.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может стать посредником между Россией и Украиной в рамках встреч «нормандской четвёрки».