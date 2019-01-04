МИД Польши заявил, что не считает Туска своим представителем в ЕС

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Председатель Европейского совета Дональд Туск не является представителем Польши в Евросоюзе, заявил в интервью Polska Times глава польского МИД Яцек Чапутович.
МИД Польши заявил, что не считает Туска своим представителем в ЕС
  • Reuters

«Не ставим под сомнение легитимность Дональда Туска, но не считаем его представителем Польши», — заявил он.

Министр напомнил, что на последних выборах главы Евросовета (в 2017 году) польская сторона выдвинула евродепутата Яцека Сариуша-Вольского, а кандидатуру Туска предложила Мальта, которая председательствовала в ЕС.

«Во время выборов мы выдвигали кандидатуру Яцека Сариуша-Вольского», — подчеркнул он.

Глава МИД Польши отметил, что «за несколько часов до саммита выбор Туска на выступлении в бундестаге анонсировала Ангела Меркель».

«Из этого следовало, что он был представителем Германии, хотя, может, и неформальным», — сказал он.

В ноябре 2018 года Туск заявил, что Польша близка к выходу из ЕС из-за конфликта с Брюсселем.

Эксперт Дмитрий Родионов прокомментировал в беседе с ФАН слова президента Евросовета. 

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