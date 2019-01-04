Эксперт оценил вероятность назначения Уильяма Барра генпрокурором США

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев прокомментировал RT официальное внесение американским лидером Дональдом Трампом в сенат кандидатуры Уильяма Барра на пост генерального прокурора США.

«Насколько я понимаю, сенат проголосует за Барра, потому что он — прокурор, который работал со времён Буша-старшего, известен консервативными началами... После ухода Мэттиса фактор стабилизации администрации, наличие людей с опытом, со знаниями, которые работали в прошлых администрациях, будет приветствоваться. Многие высказывали опасения, что Трамп будет набирать молодых и неопытных, но преданных ему лично, и это будет ослаблять основы государственного управления», — отметил Васильев.

По словам эксперта, главная проблема заключается в том, что Барр готов взять под контроль работу комиссии Мюллера, и он может рассматриваться как фигура, «которая может сыграть роль в том, чтобы её закрыть».

«Также не надо забывать, что Минюст был активно задействован в миграционных проблемах, возможно, у Барра здесь тоже могут быть щекотливые вопросы, но главное — это работа комиссии Мюллера. На сегодняшний день палата представителей будет вести беспощадную борьбу и за паралич деятельности администрации Трампа, и, возможно, за его «удаление» от власти. Если и возникнут проблемы, то, может, они будут связаны не с самим Барром, а с общей конфигурацией политических сил. Демократы или, может быть, даже республиканцы могут быть недовольны другими назначениями и могут здесь по совокупности организовать некую обструкцию администрации, но на сегодня история с Барром не представляется таким образом», — заключил Васильев.

Ранее Трамп официально внёс кандидатуру Барра на пост генпрокурора США.

Теперь кандидатуру должен будет утвердить юридический комитет, а затем полный состав сената.