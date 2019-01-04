Военный США заявил, что России придётся «делать выбор» в Сирии

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Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор считает, что после вывода американских войск из Сирии России придётся «делать выбор» между своими союзниками в регионе.

Как заявил военный в эфире Fox News, Россия долгое время налаживала отношения с Ираном, Турцией и другими сирийскими участниками, а вывод войск США вынудит её выбирать между сторонами.

«Мы должны как можно скорее уйти из Северной Сирии, потому что там находятся десятки тысяч турецких солдат, готовых напасть на курдов — террористов, которые атаковали в этом районе Турцию. Мы вынудили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим... Путину придётся делать выбор», — сказал он.

По его словам, если Россия «впустит Турцию на территорию Сирии, то потеряет влияние на сирийцев и иранцев».

19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории Сирии.

Представитель сирийских курдов назвал преждевременным решение о выводе войск США.

Как заявлял президент США Дональд Трамп, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен добить оставшиеся силы террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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