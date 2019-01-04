Болсонару выразил обеспокоенность в связи с недавними учениями России в Венесуэле

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Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил обеспокоенность в связи с недавними военными учениями России в Венесуэле.

Об этом сообщает Еxame со ссылкой на заявление Болсонару, которое он сделал во время интервью телеканалу SBT.

«Россия проводила манёвры в Венесуэле, мы знаем, каковы намерения диктатуры Мадуро, и Бразилии стоит волноваться об этом», — сказал он.

10 декабря два Ту-160, Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили перелёт в аэропорт Каракаса.

При этом Ту-160 десять часов провели в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря.

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