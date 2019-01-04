В США потерпел крушение легкомоторный самолёт

В американском штате Висконсин потерпел крушение легкомоторный самолёт.

Об этом сообщает KSTP.

Отмечается, что инцидент произошёл в городе Аплтон.

По данным телеканала, самолёт попытался взлететь в муниципальном аэропорту, но не смог набрать скорость, в результате чего он выкатился со взлётно-посадочной полосы и в итоге перевернулся.

На борту самолёта в момент происшествия находился лишь пилот. В ходе инцидента он не пострадал.

Ранее сообщалось, что в результате крушения легкомоторного самолёта в американском штате Айова погибли четыре человека.