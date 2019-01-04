Шесть человек погибли в результате ДТП во Флориде

В американском штате Флорида шесть человек погибли и восемь пострадали в результате аварии.

Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что инцидент произошёл недалеко от города Гейнсвилл.

По данным телеканала, из-за аварии произошло возгорание, которое привело к тому, что участвовавшие в столкновении автомобили, среди которых был грузовик, охватил огонь.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Экстренные службы оказывают всю необходимую помощь и выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в Нью-Йорке после ДТП на Бруклинском мосту загорелось три автомобиля.