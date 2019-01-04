Шесть человек погибли в результате ДТП во Флориде
Об этом сообщает ABC.
Отмечается, что инцидент произошёл недалеко от города Гейнсвилл.
По данным телеканала, из-за аварии произошло возгорание, которое привело к тому, что участвовавшие в столкновении автомобили, среди которых был грузовик, охватил огонь.
Все пострадавшие были госпитализированы.
Экстренные службы оказывают всю необходимую помощь и выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее в Нью-Йорке после ДТП на Бруклинском мосту загорелось три автомобиля.